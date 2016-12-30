НБА: Лень помог "Финиксу" одержать сенсационную победу

Украинский баскетболист вышел на паркет со скамейки запасных.

Лень провел в игре 21 минуту bleacherreport.com

В очередном поединке НБА "Финикс" встречался с "Торонто" и одержал сенсационную победу со счетом 99:91. Украинский центровойпомог "рептилиям" добиться положительного результата.

Лень уже привычно появился на паркете со скамейки запасных и сумел записать себе в актив 5 очков и 6 подборов за 21 минуту игры.

Cтоит отметить, что украинец находится далеко не в лучшей своей форме. В текущем сезоне игрок принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, а также делая 7,3 подбора и 0,8 передачи за игру.

Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Следующим летом центровой, который имеет статус запасного в команде, станет свободным агентом.

Напомним, ранее Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА по верси ESPN.