Украинец Максим Белый стал игроком российского "Анжи"

Последним клубом украинца был хорватский "Хайдук".
Детали и сроки соглашения 26-летнего футболиста с российским клубом дополнительно не раскрываются. Украинец находился на просмотре в "Анжи" и даже принимал участие в контрольных матчах за дагестанскую команду.
Максим Белый в сентябре разорвал контракт с хорватским "Хайдуком", а позднее был близок к возвращению в "Зарю", но с луганским клубом защитник не смог согласовать условия контракта.
Также "Анжи" официально оформил отношения с украинским нападающим донецкого "Шахтера" Филиппом Будковским.
Напомним, что на сборе "Анжи" также присутствовали два других украинских футболиста: Денис Дедечко и Алексей Антонов.fc-anji.ru