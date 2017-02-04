Украинец Максим Белый стал игроком российского "Анжи"

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Последним клубом украинца был хорватский "Хайдук".

О деталях контракта Белого с "Анжи" не сообщается fc-anji.ru

Украинский полузащитникподписал контракт с "Анжи", сообщает официальный сайт российского клуба.

Детали и сроки соглашения 26-летнего футболиста с российским клубом дополнительно не раскрываются. Украинец находился на просмотре в "Анжи" и даже принимал участие в контрольных матчах за дагестанскую команду.

Максим Белый в сентябре разорвал контракт с хорватским "Хайдуком", а позднее был близок к возвращению в "Зарю", но с луганским клубом защитник не смог согласовать условия контракта.

Также "Анжи" официально оформил отношения с украинским нападающим донецкого "Шахтера" Филиппом Будковским.

Напомним, что на сборе "Анжи" также присутствовали два других украинских футболиста: Денис Дедечко и Алексей Антонов.