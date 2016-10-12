Украинец Эльянов выиграл престижный шахматный турнир

Украинский гроссмейстер опередил троих американцев.

Эльянов занял первое место fide.com

Украинец Павел Эльянов выиграл престижный шахматный турнир, который проходил на острове Мэн. Соревнования проходили по швейцарской системе.

Эльянов по итогам турнира набрал 7,5 очка из 9 возможных. Такой же результат показал второй номер мирового рейтинга Фабиано Каруана из США, но по дополнительным показателям (сумма прогрессивных очков) победа досталась украинцу.

Третье место занял представитель Азербайджана Аркадий Найдич (7 очков). Кроме того, Эльянов опередил призеров шахматной Олимпиады - американцев Уэсли Со и Хикару Накамуру, которые входят в топ-10 мировой классификации.

Напомним, на всемирной шахматной Олимпиаде Эльянов в составе украинской сборной занял второе место. Украинцы только по дополнительному показателю уступили "золото" сборной США.