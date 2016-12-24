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Украинец Боломбой сделал четыре подряд дабл-дабла в матчах D-лиги

24 декабря в 18:22

Украинский баскетболист продолжает отмечаться результативными действиями в США.

Боломбой
В последних четырех матчах Боломбой в среднем набирал 21,3 очка
sltrib.com
Форвард Джоэль Боломбой сделал 4 подряд дабл-дабла в матчах за "Солт Лейк Сити" в D-лиге.

В последних четырех матчах украинец в среднем набирал 21,3 очка, делал 18,3 подбора, 3,3 блокшота и 2 перехвата. Процент точности попадания 2-очковых бросков – 61%.

Напомним, 22-летний американец с украинским паспортом Боломбой является уроженцем Донецка. Он был выпускником университета "Уэбер Стэйт", а "Юта" выбрала игрока на минувшем драфте НБА в конце второго раунда под 52-м номером.

В НБА украинец сыграл за "Юту" всего 7 матчей, в которых набирал 0,7 очка и 1,1 подбора в среднем за игру.

Ранее стало известно, что "Юта", которой принадлежит контракт игрока, отправила Боломбоя в дочернюю команду "Солт Лейк Сити Старз".

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Стоит отметить, что Боломбой не попал в расширенный состав сборной Украины на квалификацию Евробаскета-2017.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Юта баскетбол Боломбой
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