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Украинский баскетболист Боломбой дебютировал в НБА

31 октября в 10:21

Игрок "Юты" впервые вышел на паркет и отметился эффектным блок-шотом.

Боломбой
Боломбой выступает за "Юту"
sltrib.com
Джоэль Боломбой провел дебютный матч в Национальной баскетбольной ассоциации. Форвард сыграл за "Юту" в матче против "Лос-Анджелес Клипперс".

Боломбой провел на паркете чуть больше четырех минут в заключительной четверти, за которые успел набрать 3 очка, сделать 1 подбор, 1 перехват, 1 передачу, а также эффектный блок-шот.

Матч завершился победой "Клипперс" со счетом 88:75.

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Напомним, 22-летний американец с украинским паспортом Боломбой является уроженцем Донецка. Он был выпускником университета "Уэбер Стэйт", а "Юта" выбрала игрока на минувшем драфте НБА в конце второго раунда под 52-м номером.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Боломбой НБА баскетбол
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