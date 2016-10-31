Украинский баскетболист Боломбой дебютировал в НБА

Игрок "Юты" впервые вышел на паркет и отметился эффектным блок-шотом.

Боломбой выступает за "Юту" sltrib.com Джоэль Боломбой провел дебютный матч в Национальной баскетбольной ассоциации. Форвард сыграл за "Юту" в матче против "Лос-Анджелес Клипперс".

Боломбой провел на паркете чуть больше четырех минут в заключительной четверти, за которые успел набрать 3 очка, сделать 1 подбор, 1 перехват, 1 передачу, а также эффектный блок-шот.

Матч завершился победой "Клипперс" со счетом 88:75.

Напомним, 22-летний американец с украинским паспортом Боломбой является уроженцем Донецка. Он был выпускником университета "Уэбер Стэйт", а "Юта" выбрала игрока на минувшем драфте НБА в конце второго раунда под 52-м номером.