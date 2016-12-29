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Украинец Безотосный продлил на полгода контракт с азербайджанской "Габалой"

29 декабря в 18:00

Украинский вратарь "Габалы" Дмитрий Безотосный остается в Азербайджане.

Дмитрий Безотосный, футбол
В "Габале" Безотосный выступает с 2015 года
gabalafc.az
Об этом стало известно из слов голкипера азербайджанской команды. Безотосный сказал, что продлил договор с "Габалой" еще на полгода и отметил, что никаких предложений со стороны украинских клубов ему не поступало.

"Я еще на полгода продлил контракт с "Габалой". Да и предложений из Украины не было, так что снова поеду на Каспийское море", - сказал Безотосный.

Напомним, что в конце прошлого сезона вратарь также продлил контракт с азербайджанским клубом на полгода.

В "Габале" Безотосный выступает с 2015 года, перейдя туда из "Черноморца". Он сумел закрепиться в статусе основного голкипера команды, сыграв в этом сезоне в 30 матчах во всех турнирах.

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Отметим, что наставником азербайджанского клуба является украинский специалист Роман Григорчук.

По материалам: MatchDay
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Тэги Безотосный Григорчук Габала футбол
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