Украинец Безотосный продлил на полгода контракт с азербайджанской "Габалой"

Украинский вратарь "Габалы" Дмитрий Безотосный остается в Азербайджане.

В "Габале" Безотосный выступает с 2015 года gabalafc.az

Об этом стало известно из слов голкипера азербайджанской команды. Безотосный сказал, что продлил договор сеще на полгода и отметил, что никаких предложений со стороны украинских клубов ему не поступало.

"Я еще на полгода продлил контракт с "Габалой". Да и предложений из Украины не было, так что снова поеду на Каспийское море", - сказал Безотосный.

Напомним, что в конце прошлого сезона вратарь также продлил контракт с азербайджанским клубом на полгода.

В "Габале" Безотосный выступает с 2015 года, перейдя туда из "Черноморца". Он сумел закрепиться в статусе основного голкипера команды, сыграв в этом сезоне в 30 матчах во всех турнирах.

Отметим, что наставником азербайджанского клуба является украинский специалист Роман Григорчук.