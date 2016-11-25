Лига Европы: результаты матчей 24 ноября

Коноплянка и Шахов отметились голами, "Хапоэль" вырвал победу у "Интера", "Рома" и МЮ уверенно разобрались с соперниками.
Евгений Коноплянка провел успешный матч в составе "Шальке" против "Ниццы" (2:0) и отметился голом. Дебютный гол за греческий ПАОК забил еще один полузащитник сборной Украины Евгений Шахов - его команда на выезде обыграла "Фиорентину".
Таким образом, путевки в плей-офф уже есть у "Шахтера", "Зенита", "Шальке", "Аякса", "Ромы", пражской "Спарты", "Олимпиакоса", АПОЭЛа, "Сент-Этьенна", "Андерехта", "Атлетика", "Генка" и "Краснодара".
Группа А
МЮ - "Фейенорд" - 4:0
Группа В
"Астана" - АПОЭЛ - 2:1
"Олимпиакос" - "Янг Бойз" - 1:1
Группа С
"Габала" - "Андерлехт" - 1:3
"Сент-Этьенн" - "Майнц" - 0:0
Группа D
"Зенит" - "Маккаби" Т-А - 2:0
"Дандолк" - АЗ - 0:1
Группа Е
"Аустрия" - "Астра" - 1:2
"Рома" - "Виктория" - 4:1
Группа F
"Атлетик" - "Сассуоло" - 3:2
"Генк" - "Рапид" - 1:0
Группа G
"Аякс" - "Панатинаикос" - 2:0
"Сельта" - "Стандард" - 1:1
Группа H
"Гент" - "Брага" - 2:2
Группа I
"Краснодар" - "Зальцбург" - 1:1
"Шальке" - "Ницца" - 2:0
Группа J
"Фиорентина" - ПАОК - 2:3
"Слован" - "Карабах" - 3:0
Группа К
"Хапоэль" Б-Ш - "Интер" - 3:2
"Спарта" П - "Саутгемптон" - 1:0
Группа L
"Цюрих" - "Вильярреал" - 1:1
"Стяуа" - "Османлыспор" - 2:1ZN.UA