Лига Европы: результаты матчей 24 ноября

Коноплянка и Шахов отметились голами, "Хапоэль" вырвал победу у "Интера", "Рома" и МЮ уверенно разобрались с соперниками.

МЮ разгромил "Фейенорд" uefa.com

25 ноября состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы, в двух из которых приняли участие украинские клубы - "Заря" уступила "Фенербахче", а "Шахтер" обыграл "Коньяспор".

Евгений Коноплянка провел успешный матч в составе "Шальке" против "Ниццы" (2:0) и отметился голом. Дебютный гол за греческий ПАОК забил еще один полузащитник сборной Украины Евгений Шахов - его команда на выезде обыграла "Фиорентину".

Таким образом, путевки в плей-офф уже есть у "Шахтера", "Зенита", "Шальке", "Аякса", "Ромы", пражской "Спарты", "Олимпиакоса", АПОЭЛа, "Сент-Этьенна", "Андерехта", "Атлетика", "Генка" и "Краснодара".

Группа А

"Фенербахче" - "Заря" - 2:0

МЮ - "Фейенорд" - 4:0

Группа В

"Астана" - АПОЭЛ - 2:1

"Олимпиакос" - "Янг Бойз" - 1:1

Группа С

"Габала" - "Андерлехт" - 1:3

"Сент-Этьенн" - "Майнц" - 0:0

Группа D

"Зенит" - "Маккаби" Т-А - 2:0

"Дандолк" - АЗ - 0:1

Группа Е

"Аустрия" - "Астра" - 1:2

"Рома" - "Виктория" - 4:1

Группа F

"Атлетик" - "Сассуоло" - 3:2

"Генк" - "Рапид" - 1:0

Группа G

"Аякс" - "Панатинаикос" - 2:0

"Сельта" - "Стандард" - 1:1

Группа H

"Гент" - "Брага" - 2:2

"Шахтер" - "Коньяспор" - 4:0

Группа I

"Краснодар" - "Зальцбург" - 1:1

"Шальке" - "Ницца" - 2:0

Группа J

"Фиорентина" - ПАОК - 2:3

"Слован" - "Карабах" - 3:0

Группа К

"Хапоэль" Б-Ш - "Интер" - 3:2

"Спарта" П - "Саутгемптон" - 1:0

Группа L

"Цюрих" - "Вильярреал" - 1:1

"Стяуа" - "Османлыспор" - 2:1