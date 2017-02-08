Украина завоевала на Универсиаде-2017 девять медалей

Украинская сборная завершила выступления в топ-10.

Медалисты из Украины в танцах на льду НОК Украины

В Алматы (Казахстан) завершилась, по итогам которой сборная Украины заняла десятое место в медальном зачете.

В активе Украины девять медалей: две золотые, три серебряные и четыре бронзовые. При этом пять из них украинцы завоевали в биатлоне, еще три добыли сноубордисты, а одну - украинский дуэт в танцах на льду.

На первом месте в медальном зачете - сборная России, на втором разместился Казахстан, а в тройку вошла сборная Южной Кореи.

Напомним, последнюю медаль Универсиады для Украины завоевала биатлонистка Яна Бондарь, которая стала второй в масс-старте.