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Украина завоевала на Универсиаде-2017 девять медалей

8 февраля в 19:00

Украинская сборная завершила выступления в топ-10.

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Медалисты из Украины в танцах на льду
НОК Украины
В Алматы (Казахстан) завершилась зимняя Универсиада-2017, по итогам которой сборная Украины заняла десятое место в медальном зачете.

В активе Украины девять медалей: две золотые, три серебряные и четыре бронзовые. При этом пять из них украинцы завоевали в биатлоне, еще три добыли сноубордисты, а одну - украинский дуэт в танцах на льду.

На первом месте в медальном зачете - сборная России, на втором разместился Казахстан, а в тройку вошла сборная Южной Кореи.

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Напомним, последнюю медаль Универсиады для Украины завоевала биатлонистка Яна Бондарь, которая стала второй в масс-старте.

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Тэги Универсиада-2017 сборная
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