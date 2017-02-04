Украинский дуэт фигуристов завоевал золотую медаль на Универсиаде-2017

Пара Никитина и Назаровой принесла Украине вторую золотую медаль.
По итогам двух выступлений украинские фигуристы заняли первое место, выиграв "золото" в общем зачете – 165.62.
"Серебро" у российских фигуристов Софии Евдокимовой и Егора Базина (156.96), а "бронзу" завоевала немецкая пара Шари Кох и Кристиан Нухтерн (154.96).
Зимняя Универсиада-2017
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 165,62
2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 156,96
3. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 154,00
Произвольный танец
1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 101,50
2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 93,00
3. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 91,68
Короткий танец
1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 64,12
2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 63,96
3. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 62,32
Всего на счету Украины 7 медалей Универсиады-2017: 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Это позволяет Украине занимать 7-е место в медальном зачете.ZN.UA