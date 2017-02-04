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Украинский дуэт фигуристов завоевал золотую медаль на Универсиаде-2017

4 февраля в 15:02

Пара Никитина и Назаровой принесла Украине вторую золотую медаль.

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Украинский дуэт обошел российскую пару
Сегодня.ua
Украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин завоевала "золото" Универсиады в Казахстане. После победы в коротком танце украинцы выиграли и свободный танец, завершив выступление с результатом 101.50 балла.

По итогам двух выступлений украинские фигуристы заняли первое место, выиграв "золото" в общем зачете – 165.62.

"Серебро" у российских фигуристов Софии Евдокимовой и Егора Базина (156.96), а "бронзу" завоевала немецкая пара Шари Кох и Кристиан Нухтерн (154.96).

Зимняя Универсиада-2017

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 165,62

2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 156,96

3. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 154,00

Произвольный танец

1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 101,50

2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 93,00

3. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 91,68

Короткий танец

1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 64,12

2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 63,96

3. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 62,32

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Всего на счету Украины 7 медалей Универсиады-2017: 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Это позволяет Украине занимать 7-е место в медальном зачете.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Универсиада дуэт
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