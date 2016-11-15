Украина - Сербия: анонс, где смотреть матч 15 ноября

Сборная Украины в Харькове проведет товарищеский матч.

Резервисты сборной получат свой шанс ФФУ

Сборная Украины сегодня, 15 ноября, проведет товарищеский поединок против сборной Сербии. Матч состоится в Харькове.

Команды подходят к игре после поединков квалификационного турнира на чемпионат мира. Украинцы, напомним, обыграли Финляндию (1:0), а сербы в своей группе сыграли вничью с Уэльсом (1:1).

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не рассматривает матч против Сербии в качестве подготовки к поединку против Хорватии, который состоится в марте следующего года. Также Шевченко подчеркнул, что даст сыграть резервистам сборной.

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин также отметил, что эта игра - хороший шанс задействовать запасных футболистов и назвал главные задачи: "Результат важен, но это товарищеская игра. Важнее - как именно мы будем играть, какой футбол продемонстрирует наша сборная".

Можно предположить, что стартовый состав сборной Украины на этот матч будет значительно отличаться от того, который играл против Финляндии. Вероятно, сегодня свой шанс получат Цыганков, Малышев, Федецкий, Шахов, Петряк, Беседин и другие футболисты. Вопрос в том, кто из них будет играть с первых минут, а кто - появится на поле после перерыва.

Украина - Сербия

Вторник, 15 ноября, Харьков, стадион "Металлист", 21.00

Прямая трансляция - "Украина", "Футбол 2"

Арбитр - М. Стрембергссон (Швеция) Читайте также: Игроки сборной Украины в матче против Сербии хотят "наладить игровые связи"

Отметим, что букмекеры считают Украину фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу украинцев - 2,45, на ничью - 2,90, а на успех гостей - 3,00.