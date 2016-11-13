Украина - Финляндия: лучшие фото матча

Украинцы одержали вторую подряд победу в отборе на ЧМ-2018.
В Одессе состоялся матч отбора на чемпионат мира 2018 года, в котором сборная Украины принимала Финляндию. Судьбу поединка решила атака в исполнении Коноплянки и Кравца.
С первых минут хозяева поля начали подтверждать статус фаворитов встречи, постоянно оказывая давление на финских защитников. Практически сразу Кравец был близок к голу, но пробил в штангу после навеса от Бутко. Но уже со второй попытки форвард "Гранады" таки вывел Украину вперед - Коноплянка прорвался по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где Кравец пробил в касание - 1:0.
В одном из эпизодов второго тайма удваивать преимущество украинцев мог Коноплянка, но мощный удар вингера "Шальке" отразил вратарь. В концовке встречи за национальную команду дебютировал 18-летний полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, но счет на табло в итоге сохранился.
Таким образом, после четырех туров сборная Украины вышла на второе место в группе I, отставая от Хорватии на два очка.ФФУ