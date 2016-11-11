Украина - Финляндия: главные тренеры команд прокомментировали предстоящий матч

Андрей Шевченко ждет непростой игры, а Ханс Бакке готовит команду к атакам соперника.

Шевченко не ждет от Финляндии неожиданных решений ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и главный тренер сборной Финляндии Ханс Бакке прокомментировали предстоящее противостояние в Одессе.

"Неожиданных решений со стороны соперника мы не ждем. Знаем сильные стороны этой команды. Она должна была набрать больше очков, чем у них есть сейчас в активе. Так что завтра нас ждет непростая игра.

Стоит ли задача забить как можно больше мячей? Наша задача завтра - победить. А думать сейчас о забитых мячах и их количестве... Повторюсь: нас ждет непростой матч, и самое главное - выиграть его. И, конечно, показать хороший футбол. Вот то, на чем мы сейчас сосредоточены", - сказал Шевченко.

"Мы очень хорошо изучили игру сборной Украины. Хорошо знаем соперника. В его составе есть три ключевых игрока - Коноплянка, Ярмоленко и Степаненко. Если мы сумеем их закрыть, то и сумеем рассчитывать на положительный результат. Ожидаем, что сборная Украины будет завтра атаковать, контролировать игру, так что рассчитываем на стандартные положения и контратаки. Если при этом мы будем сплоченной командой с первой и до последней минуты, то у нас будут шансы взять очки", - отметил Бакке. Читайте также: В сборной Украины не ждут легкого матча против Финляндии

Напомним, букмекеры считают украинскую сборную безоговорочным фаворитом этого матча.