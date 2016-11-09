В сборной Украины не ждут легкого матча против Финляндии

Украинские футболисты готовятся к отборочному поединку.

Ярмоленко и Коноплянка готовятся к Финляндии vk.com

Лидеры сборной Украины Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка прокомментировали предстоящее противостояние с Финляндией, а также рассказали о том, с каким настроением приехали в национальную команду.

Андрей Ярмоленко: "С хорошим настроением приехал в сборную, как и всегда. Буду дальше набирать форму. Нам нужна только победа. Постараемся показать хороший футбол и взять три очка. Надо избежать прошлых ошибок, когда могли взять больше очков. С той же Турцией выигрывали 2:0, но не удержали.

Не надо думать, что с Финляндией будет легкий матч. И даже игра с Косово это подтвердила, хотя выиграли 3:0. При счете 1:0 у них было пару моментов. Вот этих ошибок надо избежать. На матче в Одессе будет много болельщиков, полный стадион и надо их порадовать красивой игрой и победой".

Евгений Коноплянка: "Мы играем для болельщиков. Если им наша игра нравится, значит тренеры выбрали правильную тактику и стратегию. Когда забью гол в сборной? Это важно? Для меня важнее, чтобы выигрывала команда. Нам надо набирать очки, чтобы сборная вышла из группы.

Не думаю, что Еременко - это большая потеря для Финляндии. У них хватает хороших игроков. Лично я чувствую себя в хорошей форме и приехал с хорошим настроением. Не частая игровая практика сейчас в сборной на меня не влияет. Абсолютно. В сборную всегда приезжаю в хорошем настроении, как домой". Читайте также: Шевченко назвал оборону главным козырем сборной Финляндии

Напомним, матч Украина - Финляндия состоится 12 ноября в Одессе.