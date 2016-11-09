В сборной Украины не ждут легкого матча против Финляндии

Украинские футболисты готовятся к отборочному поединку.
Андрей Ярмоленко: "С хорошим настроением приехал в сборную, как и всегда. Буду дальше набирать форму. Нам нужна только победа. Постараемся показать хороший футбол и взять три очка. Надо избежать прошлых ошибок, когда могли взять больше очков. С той же Турцией выигрывали 2:0, но не удержали.
Не надо думать, что с Финляндией будет легкий матч. И даже игра с Косово это подтвердила, хотя выиграли 3:0. При счете 1:0 у них было пару моментов. Вот этих ошибок надо избежать. На матче в Одессе будет много болельщиков, полный стадион и надо их порадовать красивой игрой и победой".
Евгений Коноплянка: "Мы играем для болельщиков. Если им наша игра нравится, значит тренеры выбрали правильную тактику и стратегию. Когда забью гол в сборной? Это важно? Для меня важнее, чтобы выигрывала команда. Нам надо набирать очки, чтобы сборная вышла из группы.
Не думаю, что Еременко - это большая потеря для Финляндии. У них хватает хороших игроков. Лично я чувствую себя в хорошей форме и приехал с хорошим настроением. Не частая игровая практика сейчас в сборной на меня не влияет. Абсолютно. В сборную всегда приезжаю в хорошем настроении, как домой".
Напомним, матч Украина - Финляндия состоится 12 ноября в Одессе.MatchDay