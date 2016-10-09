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Тренер Фьюри считает, что "титулы не должны удерживаться"

9 октября в 16:33

Питер Фьюри подчеркнул, что его подопечный сможет возобновить карьеру в следующем году.

питер фьюри
Тренер Фьюри связывает проблемы боксера с депрессией
skysports.com
Питер Фьюри, который является дядей и тренером чемпиона мира Тайсона Фьюри, заявил, что чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBO должны быть освобождены.

"Титулы не должны удерживаться. Пока Тайсон будет отсутствовать по медицинским причинам, пояса нужно освободить. Пусть другие люди сразятся за них. Но при этом, когда Тайсон вернется в бокс, он обязательно должен получить возможность сразу драться за эти титулы", - сказал Питер Фьюри.

"Я думаю, он вернется в тренировочный зал в марте или апреле. Он возобновит карьеру. Не думаю, что у него есть зависимость от чего бы то ни было. Что бы он не принимал - это было результатом депрессии", - также сказал тренер.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя. Позже Фьюри сообщил о решении завершить карьеру, но потом отказался от своих слов.

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В то же время Фьюри может быть лишен боксерской лицензии. В данный момент против британца расследуется дело, связанное с допингом. Кроме того, в его допинг-пробе был обнаружен кокаин.

По материалам: BBC
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Тэги Фьюри бокс Кличко
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