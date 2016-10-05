Фьюри признался в употреблении кокаина

Британский боксер пояснил, что увлечение наркотиком стало результатом депрессии.

Фьюри больше не любит бокс boxingnewsonline.net

Чемпион мира WBO/WBA/IBO в супертяжелом весепризнался, что употреблял кокаин, что стало следствием психологических проблем. Об этом британец рассказал в откровенном интервью для журнала Rolling Stone.

"Я напивался с понедельника и до пятницы-субботы. И употреблял кокаин в последние шесть месяцев, но уж точно не ради улучшения результатов. Мне нет смысла врать. Наркотики - да, но не допинг. Я не мог справиться со своим состоянием, поэтому мне становилось лучше только в таком бессознательном состоянии. Врачи сказали, что у меня что-то вроде маниакальной депрессии. Я надеялся, что кто-то убьет меня, прежде чем я сделаю это сам. Несколько месяцев я вообще не тренировался и просто хотел умереть".

"В детстве я обожал бокс, а теперь ненавижу", - добавил чемпион.

Напомним, ранее в допинг-пробе Тайсона Фьюри были обнаружены следы кокаина, результате чего он может быть лишен всех своих поясов.

Ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.

Также Фьюри сообщил о решении завершить карьеру, но потом отказался от своих слов.