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Свитолина проиграла в полуфинале Кубка Кремля

21 октября в 18:31

Украинская теннисистка уступила действующей чемпионке турнира.

Элина Свитолина, теннис, спорт
Свитолина выбыла из борьбы
sapronov-tennis.org
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в финал Кубка Кремля. В полуфинальном матче украинка проиграла россиянке Светлане Кузнецовой.

Свитолина без шансов проиграла в первом сете, но затем на тайбрэйке выиграла вторую партию. Ключевым в третьем сете стал первый гейм - Кузнецова взяла подачу Свитолиной, после чего выиграла все свои подачи. Матч продолжался более двух с половиной часов, итоговый счет - 1:6, 7:6 (2), 4:6.

Таким образом, Свитолина в третий раз за месяц проиграла на полуфинальной стадии. Ранее украинка уступила в борьбе за финал на турнирах в Токио и Пекине.

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Напомним, в четвертьфинале Кубка Кремля Свитолина обыграла хорватку Ану Конюх.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Свитолина Кузнецова Кубок Кремля теннис
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