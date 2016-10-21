Свитолина проиграла в полуфинале Кубка Кремля

Украинская теннисистка уступила действующей чемпионке турнира.
Свитолина без шансов проиграла в первом сете, но затем на тайбрэйке выиграла вторую партию. Ключевым в третьем сете стал первый гейм - Кузнецова взяла подачу Свитолиной, после чего выиграла все свои подачи. Матч продолжался более двух с половиной часов, итоговый счет - 1:6, 7:6 (2), 4:6.
Таким образом, Свитолина в третий раз за месяц проиграла на полуфинальной стадии. Ранее украинка уступила в борьбе за финал на турнирах в Токио и Пекине.
Напомним, в четвертьфинале Кубка Кремля Свитолина обыграла хорватку Ану Конюх.ZN.UA