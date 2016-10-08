Свитолина не смогла пройти в финал турнира в Пекине

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В полуфинале украинка проиграла Агнешке Радванськой.

Свитолина остановилась в шаге от финала zimbio.com Элина Свитолина не сумела преодолеть полуфинал на турнире в Пекине (призовой фонд - 5,424,394 долларов). В матче за выход в финал первая ракетка Украины проиграла третьей ракетке мира Агнешке Радванськой.

Свитолина вела в первом сете со счетом 5:3, но не сумела дожать соперницу и в итоге потерпела поражение на тайбрэйке. Вторая партия также осталась за польской теннисисткой. Поединок продолжался 1 час и 41 минуту - 6:7 (3), 3:6.

Отметим, что Свитолина и Радванська играли друг против друга в четвертый раз. Украинке пока не удается одержать победу в личных встречах.

"Это был очень близкий по счету матч. Первый сет был ключевым. Мне удалось его выиграть и дальше завладеть преимуществом. Элина показала себя как боец и смогла вернуться в игру. Так что я рада, что в концовке все-таки смогла взять верх", - подчеркнула после игры Радванська. Читайте также: Свитолина в третий раз за год проиграла Квитовой

Напомним, ранее на турнире в Пекине Свитолина обыграла первую ракетку мира Анжелик Кербер.