Свитолина потерпела поражение в финале WTA Elite Trophy

Украинка в четвертый раз за год проиграла Петре Квитовой.
Свитолина лидировала в первом сете со счетом 4:1, но не сумела удержать преимущество, проиграв пять геймов подряд. Кроме того, в конце первой партии украинка получила травму большого пальца на левой ноге. Во втором сете Свитолина взяла только два гейма. Итоговый счет - 4:6, 2:6.
"Поздравления Петре, она отлично сыграла на протяжении всей недели. Для меня это тоже была хорошая неделя. Надеюсь, приеду сюда в следующем году, если не попаду в Сингапур", - сказала Свитолина после матча.
Отметим, что Свитолина проиграла Квитовой в четвертый раз за год. Ранее украинка уступала чешке на Олимпиаде, в ходе US Open, а также на турнире в Китае.
Свитолина впервые в карьере завершит сезон в топ-15 рейтинга WTA. При этом украинка, которая занимает в рейтинге 14-е место, увеличила свой отрыв от 15-й позиции более чем на 500 очков.
Напомним, в полуфинале WTA Elite Trophy Свитолина выиграла у десятой ракетки мира Йоханны Конты.ZN.UA