Свитолина одержала первую победу на WTA Elite Trophy

Украинская теннисистка на групповом этапе добыла волевую победу над соперницей из Нидерландов.

Свитолина стартовала с победы в Чжухае btu.org.ua

Украинка Элина Свитолина провела первый матч на- втором по значимости Итоговом турнире, который стартовал в китайском Чжухае.

Свитолина выступает в "Группе роз", где ее оппоненткой в первом поединке стала Кики Бертенс из Нидерландов. Первая партия осталась за Бертенс, но к середине второго сета украинка сумела перехватить инициативу и сравнять счет. В третьем сете соперницы взяли по два гейма на подаче, отыграв в них по брейк-пойнту, после чего Бертенс начала ошибаться и потеряла нити игры, уступив с итоговым счетом 2:6, 6:4, 6:2.

Стоит отметить, что по итогам группового турнира в полуфинал выйдут победители каждой группы. Следующий свой матч Свитолина проведет против россиянки Елены Весниной 3 ноября.

В прошлом году Свитолина, напомним, вышла в полуфинал WTA Elite Trophy, где проиграла Каролине Плишковой.