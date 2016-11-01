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Свитолина одержала первую победу на WTA Elite Trophy

1 ноября в 13:50

Украинская теннисистка на групповом этапе добыла волевую победу над соперницей из Нидерландов.

Свитолина
Свитолина стартовала с победы в Чжухае
btu.org.ua
Украинка Элина Свитолина провела первый матч на WTA Elite Trophy - втором по значимости Итоговом турнире, который стартовал в китайском Чжухае.

Свитолина выступает в "Группе роз", где ее оппоненткой в первом поединке стала Кики Бертенс из Нидерландов. Первая партия осталась за Бертенс, но к середине второго сета украинка сумела перехватить инициативу и сравнять счет. В третьем сете соперницы взяли по два гейма на подаче, отыграв в них по брейк-пойнту, после чего Бертенс начала ошибаться и потеряла нити игры, уступив с итоговым счетом 2:6, 6:4, 6:2.

Стоит отметить, что по итогам группового турнира в полуфинал выйдут победители каждой группы. Следующий свой матч Свитолина проведет против россиянки Елены Весниной 3 ноября.

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В прошлом году Свитолина, напомним, вышла в полуфинал WTA Elite Trophy, где проиграла Каролине Плишковой.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Свитолина теннис матч Чжухай
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