Топ Новости
<
>

Свитолина обыграла первую ракетку мира Кербер в Брисбене

5 января в 13:47

Украинка добилась неожиданного результата и находится в шаге от финала.

Свитолина
Свитолина в прошлом году обыгрывала первых ракеток мира дважды
btu.org.ua
14-я ракетка мира украинка Элина Свитолина в 1/4 финала встретилась с первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер и одержала неожиданную победу в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:3.

По ходу турнира украинка обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг (6:3, 6:3), а также выиграла непростой матч у американки Шелби Роджерс (7:5, 2:6, 7:5). Теперь харьковчанке удалось уже в третий раз в карьере одолеть лидера мирового рейтинга. Эти успехи позволят Элине обновить национальный рекорд в рейтинге WTA.

За выход в финал Свитолина поборется с шестой ракеткой мира из Чехии Каролиной Плишковой. Поединок состоится завтра, 6 января, в 13:00 по киевскому времени.

Ранее Брисбен покинула еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко, которой не удалось переиграть итальянку Роберту Винчи.

Читайте также: Свитолина хочет стать лучшей теннисисткой в истории Украины и обойти Медведева

Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Свитолина теннис WTA Кербер Брисбен
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.69
EUR 27.86
Последние новости