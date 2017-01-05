Свитолина обыграла первую ракетку мира Кербер в Брисбене

Украинка добилась неожиданного результата и находится в шаге от финала.

Свитолина в прошлом году обыгрывала первых ракеток мира дважды btu.org.ua

14-я ракетка мира украинкав 1/4 финала встретилась с первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер и одержала неожиданную победу в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:3.

По ходу турнира украинка обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг (6:3, 6:3), а также выиграла непростой матч у американки Шелби Роджерс (7:5, 2:6, 7:5). Теперь харьковчанке удалось уже в третий раз в карьере одолеть лидера мирового рейтинга. Эти успехи позволят Элине обновить национальный рекорд в рейтинге WTA.

За выход в финал Свитолина поборется с шестой ракеткой мира из Чехии Каролиной Плишковой. Поединок состоится завтра, 6 января, в 13:00 по киевскому времени.

Ранее Брисбен покинула еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко, которой не удалось переиграть итальянку Роберту Винчи.

Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.