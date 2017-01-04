Свитолина сыграет с первой ракеткой мира в четвертьфинале турнира в Брисбене

Украинку ожидает противостояние с немецкой теннисисткой Анжелик Кербер.

Матч Свитолина - Кербер состоится 5 января в 11:00 WTA Tennis

14-я ракетка мира украинкав 1/4 финала встретится с первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер.

По ходу турнира украинка обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг (6:3, 6:3), а также выиграла непростой матч у американки Шелби Роджерс (7:5, 2:6, 7:5). Эти успехи позволят Элине обновить национальный рекорд в рейтинге WTA.

Что касается Кербер, то немка во втором круге турнира в трех сетах одолела Эшли Барти (6:3, 2:6, 6:3). Отметим, что Свитолина и Кербер сыграют между собой в девятый раз. Немка выиграла пять поединков, однако в последней встрече победу праздновала украинка на турнире в Пекине.

Матч Свитолина – Кербер состоится завтра, 5 января, в 11:00 по киевскому времени. Ранее Брисбен покинула еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко, которой не удалось переиграть итальянку Роберту Винчи.

Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.