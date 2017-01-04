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Свитолина сыграет с первой ракеткой мира в четвертьфинале турнира в Брисбене

4 января в 18:28

Украинку ожидает противостояние с немецкой теннисисткой Анжелик Кербер.

Элина Свитолина
Матч Свитолина - Кербер состоится 5 января в 11:00
WTA Tennis
14-я ракетка мира украинка Элина Свитолина в 1/4 финала встретится с первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер.

По ходу турнира украинка обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг (6:3, 6:3), а также выиграла непростой матч у американки Шелби Роджерс (7:5, 2:6, 7:5). Эти успехи позволят Элине обновить национальный рекорд в рейтинге WTA.

Что касается Кербер, то немка во втором круге турнира в трех сетах одолела Эшли Барти (6:3, 2:6, 6:3). Отметим, что Свитолина и Кербер сыграют между собой в девятый раз. Немка выиграла пять поединков, однако в последней встрече победу праздновала украинка на турнире в Пекине.

Матч Свитолина – Кербер состоится завтра, 5 января, в 11:00 по киевскому времени. Ранее Брисбен покинула еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко, которой не удалось переиграть итальянку Роберту Винчи.

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Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Свитолина Украина теннис
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