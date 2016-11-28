Суперлига: "Будивельник" и "Днепр" сохранили лидерство

В чемпионате Украины по баскетболу состоялись матчи восьмого тура.

"Будивельник" одержал две победы подряд ФБУ

В рамках восьмого турас 24 по 27 ноября состоялось десять матчей.

"Будивельник" провел сразу два поединка и оба раза побеждал - сначала киевляне обыграли "Кремень", а потом справились с "Политехником". "Днепр" также провел две встречи, в которых уступил "Кривбассу" и минимально обыграл "Николаев". Хорошую форму набрали "Черкасские Мавпы", которым удалось выиграть уже четыре поединка подряд.

Результаты матчей тура (24-27 ноября)

"Волыньбаскет" - БИПА - 70:89 (14:21, 21:25, 22:21, 13:22)

"Будивельник" - "Кремень" - 90:78 (16:18, 23:18, 26:26, 25:16)

"Черкасские Мавпы" - "Политехник" - 92:84 (20:12, 32:21, 13:25, 27:26)

"Кривбасс" - "Днепр" - 82:70 (23:17, 24:12, 13:16, 22:25)

"Николаев" - "Запорожье" - 70:67 (16:20, 16:13, 22:21, 22:13)

"Будивельник" - "Политехник" - 68:51 (17:13, 17:17, 18:14, 16:7)

"Черкасские Мавпы" - "Кремень" - 80:68 (16:14, 21:10, 27:23, 16:21)

"Волыньбаскет" - "Химик" - 50:94 (9:31, 19:22, 10:23, 12:18)

"Кривбасс" - "Запорожье" - 96:70 (23:11, 22:17, 20:18, 31:24)

"Николаев" - "Днепр" - 73:75 (21:13, 11:18, 20:27, 21:17)

В турнирной таблице "Будивельник" и "Днепр" набрали по 26 очков и заняли первые два места, тогда как у "Химика" - 25 очков, но южненцы провели на два матча меньше конкурентов. Аутсайдерами остаются "Кремень", "Волыньбаскет" и "Политехник".