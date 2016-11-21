"Будивельник" подписал американского легионера

Состав "строителей" пополнил известный баскетболист.

Стивенс усилит "Будивельник"

Киевский "Будивельник" заключил контракт с американским форвардом Ди Джеем Стивенсом. Об этом сообщает официальный сайт "строителей".

25-летний Стивенс ранее выступал за греческий "Илисиакос", "Милуоки", турецкий "Анадолу Эфес", а также в ряде клубов американской NBDL.

Последним европейским клубом Стивенса был питерский "Зенит", в котором он набирал 7,6 очка и делал 5,1 подбора в матчах Еврокубка. А заканчивал прошлый сезон форвард в команде D-league IOWA Energy.

Подборка моментов с участием Стивенса.

Напомним, в украинской Суперлиге "Будивельник" занимает третье место. У киевского клуба 9 побед в 13 матчах.