"Будивельник" подписал американского легионера

Состав "строителей" пополнил известный баскетболист.
25-летний Стивенс ранее выступал за греческий "Илисиакос", "Милуоки", турецкий "Анадолу Эфес", а также в ряде клубов американской NBDL.
Последним европейским клубом Стивенса был питерский "Зенит", в котором он набирал 7,6 очка и делал 5,1 подбора в матчах Еврокубка. А заканчивал прошлый сезон форвард в команде D-league IOWA Energy.
Подборка моментов с участием Стивенса.
Напомним, в украинской Суперлиге "Будивельник" занимает третье место. У киевского клуба 9 побед в 13 матчах.БК Будивельник