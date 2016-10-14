Суперлига: "Будивельник", "Химик" и "Днепр" одержали победы

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В чемпионате Украины по баскетболу состоялись матчи шестого тура.

"Будивельник" выиграл в домашнем матче ФБУ

В рамках шестого тура украинской Суперлиги сегодня, 14 октября, состоялось пять матчей.

"Химик" продлил свою победную серию в Черкассах. В начале четвертой четверти южненцы проигрывали с разницей в 17 очков, но сумели перевести игру в овертайм, где одержали победу.

"Будивельник", который в стартовых пяти матчах потерпел три поражения, дома обыграл БК БИПА. Результативную игру в этой встрече продемострировал центровой киевлян Михаил Анисимов, который набрал 24 очка и собрал 9 подборов.

Результаты матчей тура

"Черкасские Мавпы" - "Химик" - 77:80 ОТ (22:22, 23:13, 16:9, 7:23, 8:11)

"Будивельник" - БИПА - 83:68 (22:20, 19:14, 15:12, 27:22)

"Днепр" - "Волыньбаскет" - 85:68 (21:11, 22:22, 22:21, 20:14)

МБК "Николаев" - "Политехник" - 81:62 (19:16, 26:16, 21:23, 15:7)

"Кривбасс" - "Кремень" - 92:60 (22:15, 21:16, 27:13, 22:16)

"Химик" продолжает лидировать в чемпионате - у южненцев шесть побед в шести матчах. На второй строчке "Днепр", который одержал четыре победы в пяти поединках.