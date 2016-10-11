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"Будивельник" подписал игрока сборной Украины

11 октября в 11:24

Руслан Отверченко возвращается в украинскую Суперлигу.

Отверченко
Прошлый сезон Отверченко провел в Испании
twitter.com
Киевский "Будивельник" подписал контракт с игроком национальной сборной Украины Русланом Отверченко, сообщает официальный сайт "строителей". Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Ранее Отверченко в Украине играл за БК "Киев" и БК "Донецк", а прошлый сезон провел в команде чемпионата Испании "Манресе", где набирал 5,3 очка + 1,4 подбора при 34,6 % трехочковых. 

Напомним, Отверченко помог национальной сборной Украины выйти на Евробаскет-2017. Под руководством Евгения Мурзина защитник набирал в 6 матчах в среднем 5,8 очка и 1,2 подбора за 12 минут. 

Отметим, что ранее "Будивельник" также пополнил ветеран украинского баскетбола Артур Дроздов, который прошлый сезон провел в "Динамо".

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В предыдущем туре украинской Суперлиги "Будивельник" минимально проиграл "Черкасским мавпам".

По материалам: БК Будивельник
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Тэги Отверченко баскетбол Будивельник
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