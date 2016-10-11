"Будивельник" подписал игрока сборной Украины

Руслан Отверченко возвращается в украинскую Суперлигу.
Ранее Отверченко в Украине играл за БК "Киев" и БК "Донецк", а прошлый сезон провел в команде чемпионата Испании "Манресе", где набирал 5,3 очка + 1,4 подбора при 34,6 % трехочковых.
Напомним, Отверченко помог национальной сборной Украины выйти на Евробаскет-2017. Под руководством Евгения Мурзина защитник набирал в 6 матчах в среднем 5,8 очка и 1,2 подбора за 12 минут.
Отметим, что ранее "Будивельник" также пополнил ветеран украинского баскетбола Артур Дроздов, который прошлый сезон провел в "Динамо".
В предыдущем туре украинской Суперлиги "Будивельник" минимально проиграл "Черкасским мавпам".БК Будивельник