Стаховский вышел в четвертьфинал турнира во Вьетнаме

В матче второго круга украинский теннисист обыграл представителя Индии.

Стаховский одержал вторую победу на турнире btu.org.ua

Сергей Стаховский продолжает успешное выступление на "Челленджере" во Вьетнаме . Во втором круге украинец обыграл представителя Индии Санама Сингха.

Для победы над 559-й ракеткой мира Стаховскому понадобилось два сета. За 1 час и 7 минут украинец 10 раз подал навылет и реализовал 3 из 4 брэйк-поинтов. Итоговый счет поединка - 6:1, 7:5.

За выход в полуфинал Стаховский будет бороться с четвертым сеяным турнира Джорданом Томпсоном из Австралии (№99 в рейтинге ATP). Ранее теннисисты не встречались.

Напомним, в рейтинге ATP на этой неделе Стаховский занимает 119-е место. Он является третьей ракеткой Украины.