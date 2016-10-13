Стаховский вышел в четвертьфинал турнира во Вьетнаме

В матче второго круга украинский теннисист обыграл представителя Индии.
Для победы над 559-й ракеткой мира Стаховскому понадобилось два сета. За 1 час и 7 минут украинец 10 раз подал навылет и реализовал 3 из 4 брэйк-поинтов. Итоговый счет поединка - 6:1, 7:5.
За выход в полуфинал Стаховский будет бороться с четвертым сеяным турнира Джорданом Томпсоном из Австралии (№99 в рейтинге ATP). Ранее теннисисты не встречались.
Напомним, в рейтинге ATP на этой неделе Стаховский занимает 119-е место. Он является третьей ракеткой Украины.ZN.UA