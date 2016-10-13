Топ Новости
<
>

Стаховский вышел в четвертьфинал турнира во Вьетнаме

13 октября в 22:03

В матче второго круга украинский теннисист обыграл представителя Индии.

Сергей Стаховский
Стаховский одержал вторую победу на турнире
btu.org.ua
Сергей Стаховский продолжает успешное выступление на "Челленджере" во Вьетнаме. Во втором круге украинец обыграл представителя Индии Санама Сингха.

Для победы над 559-й ракеткой мира Стаховскому понадобилось два сета. За 1 час и 7 минут украинец 10 раз подал навылет и реализовал 3 из 4 брэйк-поинтов. Итоговый счет поединка - 6:1, 7:5.

За выход в полуфинал Стаховский будет бороться с четвертым сеяным турнира Джорданом Томпсоном из Австралии (№99 в рейтинге ATP). Ранее теннисисты не встречались.

Читайте также: Свитолина повторила достижение Навратиловой и Уильямс

Напомним, в рейтинге ATP на этой неделе Стаховский занимает 119-е место. Он является третьей ракеткой Украины.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Стаховский теннис Челленджер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.44
Последние новости