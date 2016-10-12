Свитолина повторила достижение Навратиловой и Уильямс

Украинка за один год обыграла двух первых ракеток мира.

Свитолина на Олимпиаде обыграла Серену Уильямс Facebook/НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team

Элина Свитолина повторила результат, который ранее удавалось показать таким легендам женского тенниса как Мартина Навратилова, Жюстин Энен, сестры Уильямс и еще ряду теннисисток.

Свитолиной удалось в течение одного года обыграть двух первых ракеток мира. Украинка стала первой с 2010 года представительницей женского тура, которой покорилось это достижение.

Напомним, по ходу Олимпиады в Рио Свитолина обыграла Серену Уильямс (6:4, 6:3), а на недавнем турнире в Пекине украинка выиграла у Анжелик Кербер (6:3, 7:5).

С 1985 года обыграть более одной первой ракетки мира за сезон теннисисткам удавалось только 16 раз. Венус Уильямс и Жюстин Энен сделать это удалось дважды. А рекордсменкой по количеству побед над первыми ракетками мира за один год является россиянка Динара Сафина, которая в 2008-м выиграла сразу у трех лидеров рейтинга WTA (Энен, а также Марии Шараповой и Елены Янкович).

Напомним, на этой неделе в рейтинге WTA Свитолина занимает 15-е место.