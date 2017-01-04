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Срна согласится на понижение зарплаты ради "Барселоны" - СМИ

4 января в 14:21

Хорватский защитник близок к уходу из "Шахтера".

Срна
Срна все ближе к уходу из "Шахтера"
sport-xl.org
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна может определиться относительно перехода в "Барселону" до начала тренировочных сборов украинского гранда. Кроме того, ветеран пойдет на понижение зарплаты. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

34-летний футболист готов пойти навстречу "Барселоне" и согласиться на меньшую зарплату при условии, что в следующем сезоне каталонцы увеличат жалование ветерана.

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов уже заявил, что готов отпустить хорватского защитника в "Барселону" на правах свободного агента без компенсации, если сам игрок захочет покинуть "горняков".

Действующее соглашение Срны с "Шахтером" истекает летом следующего года. В текущем сезоне на счету капитана "горняков" 21 матч, 1 гол и 8 результативных передач.

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Напомним, ранее сообщалось, что карьеру завершил защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук.

По материалам: mundodeportivo.com
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Тэги Срна Шахтер футбол Барселона
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