Срна согласится на понижение зарплаты ради "Барселоны" - СМИ

Хорватский защитник близок к уходу из "Шахтера".

Срна все ближе к уходу из "Шахтера" sport-xl.org

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна может определиться относительнодо начала тренировочных сборов украинского гранда. Кроме того, ветеран пойдет на понижение зарплаты. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

34-летний футболист готов пойти навстречу "Барселоне" и согласиться на меньшую зарплату при условии, что в следующем сезоне каталонцы увеличат жалование ветерана.

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов уже заявил, что готов отпустить хорватского защитника в "Барселону" на правах свободного агента без компенсации, если сам игрок захочет покинуть "горняков".

Действующее соглашение Срны с "Шахтером" истекает летом следующего года. В текущем сезоне на счету капитана "горняков" 21 матч, 1 гол и 8 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что карьеру завершил защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук.