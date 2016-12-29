"Барселона" предложила контракт Срне – СМИ

Испанский гранд готов подписать капитана "Шахтера".
Каталонский клуб готов подписать игрока на правах свободного агента и ждет его решения. Если Срна согласится на переход, то он существенно потеряет в зарплате.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" может отдать 34-летнего Срну в аренду с пунктом о подписании обязательного контракта на один сезон.
Действующее соглашение Срны с "Шахтером" истекает летом следующего года. В текущем сезоне на счету капитана "горняков" 21 матч, 1 гол и 8 результативных передач.
Кроме того, известно, что в услугах опытного лидера донецкой команды заинтересован английский "Манчестер Сити".mundodeportivo.com