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"Барселона" предложила контракт Срне – СМИ

29 декабря в 21:22

Испанский гранд готов подписать капитана "Шахтера".

Дарио Срна
"Барселона" ждет ответа от Срны
ФК Шахтер
Испанская "Барселона" предложила капитану донецкого "Шахтера" Дарио Срне контракт на полтора года, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб готов подписать игрока на правах свободного агента и ждет его решения. Если Срна согласится на переход, то он существенно потеряет в зарплате.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" может отдать 34-летнего Срну в аренду с пунктом о подписании обязательного контракта на один сезон.

Действующее соглашение Срны с "Шахтером" истекает летом следующего года. В текущем сезоне на счету капитана "горняков" 21 матч, 1 гол и 8 результативных передач.

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Кроме того, известно, что в услугах опытного лидера донецкой команды заинтересован английский "Манчестер Сити".

По материалам: mundodeportivo.com
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