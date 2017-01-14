Срна решил остаться в "Шахтере"

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Капитану дончан больше не интересна тема перехода в "Барселону".

Срны в "Барселоне" не будет ФК Шахтер

Защитник и капитан донецкого "Шахтера"не перейдет в "Барселону". Об этом сообщил сам футболист в комментарии телеканалу "Футбол 1".

"Я и раньше говорил, что мое сердце - в "Шахтере", поэтому я остаюсь. Доволен этим решением, слушал свое сердце, и оно подсказало, что я должен остаться в "Шахтере" и выиграть с этой командой чемпионат. Принял правильное решение. Информацию о "Барселоне" не буду комментировать, ведь это непрофессионально. Самое важное, что я определился и хочу остаться в "Шахтере", - сказал ветеран.

В последние месяцы испанская пресса регулярно сообщала о грядущем переходе хорвата в каталонскую "Барселону", но трансфер так и не состоялся, а Срна вернулся из отпуска в составе дончан.

Действующее соглашение Срны с "Шахтером" истекает летом следующего года. В текущем сезоне на счету 34-летнего легионера 21 матч, 1 гол и 8 результативных передач.

Напомним, ранее "Шахтер" принял решение дать шанс нападающему Филиппу Будковскому, который первую половину сезона провел в российском "Анжи".