Состоялось взвешивание перед боем Гвоздика и Чилембы

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Украинский боксер заявил, что его цель на бой - "поднятая рука в конце".

Гвоздик и Чилемба показали одинаковый вес vk.com/aleksandrgvozdik

(24-4-2, 10 КО). Украинец будет защищать чемпионский титул по версии NABF в полутяжелом весе.

Перспективный украинский боксер Александр Гвоздик в ночь с 19 на 20 ноября проведет свой двенадцатый бой на профессиональном ринге. Соперником украинца станет опытный Айзек Чилемба

Накануне боя состоялась традиционная процедура взвешивания. Боксеры показали одинаковый вес - 79,27 кг.

"Я понимаю, что будет непросто. Главный план - это чтобы рефери поднял мою руку вверх. Чилемба - очень жесткий, очень опытный. У него хорошая защита. Но я постараюсь показать все, на что способен, чтобы оказаться лучше Айзека и победить", - отметил Гвоздик.

Добавим, что бой Гвоздика и Чилембы пройдет в андеркарте поединка Сергея Ковалева против Андре Уорда. Напомним, украинский боксер Александр Усик помогал Ковалеву готовиться к этому поединку.