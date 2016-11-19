Состоялось взвешивание перед боем Гвоздика и Чилембы

Украинский боксер заявил, что его цель на бой - "поднятая рука в конце".
Накануне боя состоялась традиционная процедура взвешивания. Боксеры показали одинаковый вес - 79,27 кг.
"Я понимаю, что будет непросто. Главный план - это чтобы рефери поднял мою руку вверх. Чилемба - очень жесткий, очень опытный. У него хорошая защита. Но я постараюсь показать все, на что способен, чтобы оказаться лучше Айзека и победить", - отметил Гвоздик.
Добавим, что бой Гвоздика и Чилембы пройдет в андеркарте поединка Сергея Ковалева против Андре Уорда. Напомним, украинский боксер Александр Усик помогал Ковалеву готовиться к этому поединку.ZN.UA