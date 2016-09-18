Скрипник уволен с поста главного тренера "Вердера"

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Руководство немецкого клуба не простило украинцу провал на старте сезона.

Скрипник остался без работы twitter.com/werderbremen

Виктор Скрипник уволен с поста главного тренера бременского "Вердера". Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба. Вместе со Скрипником отправлены в отставку и его ассистенты.

Данное решение было принято руководством "Вердера" после разгромного поражения от менхенгладбахской "Боруссии" в рамках Бундеслиги (1:4). Это поражение стало для команды четвертым подряд на старте этого сезона. Ранее "Вердер" уступил "Аугсбургу" (1:2) и "Баварии" (0:6) в чемпионате, а также вылетел из Кубка Германии, проиграв клубу из третьего дивизиона "Шпортфройнд Лотте" (1:2).

Исполняющим обязанности главного тренера "Вердера" был назначен наставник молодежной команды Александр Нури. "Мы думаем, что команде нужно придать новый импульс, чтобы добиться положительных результатов. Хотим поблагодарить Скрипника и всю его команду за ту работу, которая была проделана в последние годы", - отметил спортивный директор "Вердера" Франк Бауманн. Читайте также: Украинец Скрипник вывел "Вердер" в полуфинал Кубка Германии

Напомним, Скрипник работал в системе "Вердера" с 2004 года, а в октябре 2014-го возглавил главную команду бременцев. По ходу первого сезона у руля "Вердера" Скрипнику удалось сохранить команде прописку в Бундеслиге (бременцы финишировали десятыми). Борьбу за выживание команда вела и в прошлом сезоне, сумев занять тринадцатое место и остаться в высшем дивизионе.