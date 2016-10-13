Скрипник может остаться в "Вердере"

Экс-главный тренер "музыкантов" может продолжить работу в клубе на другой должности.

Скрипник находится в отпуске zdfsport.de

Виктор Скрипник может продолжить работу в "Вердере", но уже не на посту главного тренера первой команды. Украинский специалист сообщил, что у него действует контракт с немецким клубом.

"Уход из "Вердера" - это мое с руководством обоюдное решение, ведь на первом месте всегда стоит клуб, а потом уже тренер. "Вердеру" нужна была встряска, чтобы команда начала добывать положительные результаты.

У меня еще есть действующий контракт с "Вердером" на 2 года. Я могу туда вернуться на любую должность, но пока нахожусь в отпуске. Со всеми в клубе у меня остались хорошие отношения. Все ждут меня обратно, чтобы я и дальше работал в Бремене", - сказал Скрипник.

Также тренер назвал причины своего увольнения с поста главного тренера команды: "Результаты были плохими - всегда выигрывает команда, а проигрывает тренер. Но у меня нет никакой обиды, это нормально. Это спорт и футбол". Читайте также: У Маркевича есть предложения от клубов

Напомним, в сентябре Скрипник был уволен с поста главного тренера бременского "Вердера" после четырех подряд поражений на старте сезона. Украинец работал в системе "Вердера" с 2004 года, а в октябре 2014-го возглавил главную команду бременцев. По ходу первого сезона у руля "Вердера" Скрипнику удалось сохранить команде прописку в Бундеслиге (бременцы финишировали десятыми). Борьбу за выживание команда вела и в прошлом сезоне, сумев занять тринадцатое место и остаться в высшем дивизионе.