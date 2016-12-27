Симеоне признан лучшим тренером 2016 года по версии IFFHS

Тренер "Атлетико" обошел победителя Лиги чемпионов Зинедина Зидана.

Симеоне получил индивидуальную награду twitter.com/ChampionsLeague

Лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) признан наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, который набрал 113 баллов.

"Атлетико" под руководством Симеоне удалось занять третье место в испанской Примере и выйти в финал Лиги чемпионов, где команда уступила мадридскому "Реалу". Стоит отметить, что наставник "сливочных" Зинедин Зидан занял в голосовании второе место, отстав от Сименоне на пять очков.

Тройку замкнул главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери (86), который привел команду к сенсационному чемпионству в английской Премьер-лиге. В топ-5 также вошли наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (62) и Унаи Эмери (38) из ПСЖ.

Напомним, ранее украинка Екатерина Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров по итогам года.