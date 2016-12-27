Топ Новости
<
>

Симеоне признан лучшим тренером 2016 года по версии IFFHS

27 декабря в 19:45

Тренер "Атлетико" обошел победителя Лиги чемпионов Зинедина Зидана.

Диего Симеоне
Симеоне получил индивидуальную награду
twitter.com/ChampionsLeague
Лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) признан наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, который набрал 113 баллов.

"Атлетико" под руководством Симеоне удалось занять третье место в испанской Примере и выйти в финал Лиги чемпионов, где команда уступила мадридскому "Реалу". Стоит отметить, что наставник "сливочных" Зинедин Зидан занял в голосовании второе место, отстав от Сименоне на пять очков.

Тройку замкнул главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери (86), который привел команду к сенсационному чемпионству в английской Премьер-лиге. В топ-5 также вошли наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (62) и Унаи Эмери (38) из ПСЖ.

Читайте также: Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" 2016 года

Напомним, ранее украинка Екатерина Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров по итогам года.

По материалам: iffhs.de
Читайте также
Тэги Симеоне Раньери Зидан футбол Атлетико Реал
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.37
EUR 27.54
Последние новости