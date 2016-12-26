Роналду признан лучшим спортсменом Европы по версии журналистов

В ежегодном опросе футболист "Реала" опередил представителей целого ряда видов спорта.

Роналду провел победный год twitter.com/UEFAEURO

Бомбардир мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы по итогам ежегодного опроса польского информационного издания PAP.

Данный опрос проводился уже в 59-й раз, а в определении десятки лучших европейских спортсменов принимали участие информационные агентства из 27-ми стран Европы, в том числе "Укринформ".

Роналду набрал 204 пункта и на 24 очка опередил британского теннисиста Энди Маррея, который в уходящем году стал первой ракеткой мира. В тройку вошла пловчиха Катинка Хоссу из Венгрии (136 баллов), которая завоевала три "золота" и одно "серебро" Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

В уходящем году Роналду в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. Кроме того, 31-летний бомбардир вместе с мадридским "Реалом" выиграл Лигу чемпионов прошлого сезона. На счету вингера в прошлом сезоне 51 гол и 15 результативных передач в 48 матчах за "Реал", а также 3 гола и 3 результативные передачи на Евро-2016.

Ранее в этом месяце Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" от французского издания France Football.