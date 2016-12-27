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Шевчук покинул донецкий "Шахтер"

27 декабря в 13:51

Опытный защитник получил статус свободного агента.

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Шевчук может завершить карьеру
ФК Шахтер
Левый защитник Вячеслав Шевчук расторг контракт с донецким "Шахтером" по обоюдному согласию.

У 37-летнего футболиста был действующий контракт с "горняками" еще на полгода, но стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

В последний раз Шевчук выходил на поле еще 15 мая против "Зари", после чего перестал попадать в основной состав дончан. Велика вероятность, что футболист решит завершить карьеру.

Вячеслав Шевчук выступал за "Шахтер" с 2000 года. На счету игрока 239 поединков и 4 гола в футболке донецкой команды, а также 20 трофеев. Кроме того, защитник провел 56 матчей за национальную сборную Украины.

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Напомним, ранее "Шахтер" покинули нападающие Евгений Селезнев и Эдуардо.

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Шахтер Селезнев футбол Шевчук футбол
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