Шевчук покинул донецкий "Шахтер"

Опытный защитник получил статус свободного агента.

Шевчук может завершить карьеру ФК Шахтер

Левый защитник Вячеслав Шевчук расторг контракт спо обоюдному согласию.

У 37-летнего футболиста был действующий контракт с "горняками" еще на полгода, но стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

В последний раз Шевчук выходил на поле еще 15 мая против "Зари", после чего перестал попадать в основной состав дончан. Велика вероятность, что футболист решит завершить карьеру.

Вячеслав Шевчук выступал за "Шахтер" с 2000 года. На счету игрока 239 поединков и 4 гола в футболке донецкой команды, а также 20 трофеев. Кроме того, защитник провел 56 матчей за национальную сборную Украины.

Напомним, ранее "Шахтер" покинули нападающие Евгений Селезнев и Эдуардо.