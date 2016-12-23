"Шахтер" расторг контракт с Эдуардо

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Хорватский нападающий стал свободным агентом.

Эдуардо будет искать себе новую команду ФК Шахтер

прекратил отношения с нападающим Эдуардо. Об этом сообщил официальный сайт донецкого клуба.

Контракт хорвата бразильского происхождения с "горняками" истекал в конце текущего года, а стороны решили его не продлевать. В нынешнем сезоне наставник команды Паулу Фонсека не доверял футболисту место в основном составе команды.

Эдуардо защищал цвета "Шахтера" в период с 2011-го по 2014-й, а также с 2015-го по 2016-й год. За это время 33-летний нападающий провел 108 матчей, в которых забил 38 голов. В Украине экс-игрок сборной Хорватии четыре раза становился чемпионом, столько же раз завоевывал Кубок Украины, а также однажды выигрывал Суперкубок.

Напомним, ранее стало известно об уходе из "Шахтера" украинского форварда Евгения Селезнева.