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"Шахтер" расторг контракт с Эдуардо

23 декабря в 12:24

Хорватский нападающий стал свободным агентом.

Эдуардо
Эдуардо будет искать себе новую команду
ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" прекратил отношения с нападающим Эдуардо. Об этом сообщил официальный сайт донецкого клуба.

Контракт хорвата бразильского происхождения с "горняками" истекал в конце текущего года, а стороны решили его не продлевать. В нынешнем сезоне наставник команды Паулу Фонсека не доверял футболисту место в основном составе команды.

Эдуардо защищал цвета "Шахтера" в период с 2011-го по 2014-й, а также с 2015-го по 2016-й год. За это время 33-летний нападающий провел 108 матчей, в которых забил 38 голов. В Украине экс-игрок сборной Хорватии четыре раза становился чемпионом, столько же раз завоевывал Кубок Украины, а также однажды выигрывал Суперкубок.

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Напомним, ранее стало известно об уходе из "Шахтера" украинского форварда Евгения Селезнева.

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Эдуардо Шахтер футбол контракт
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