Шевчук официально объявил о завершении карьеры футболиста

Уже бывший защитник "Шахтера" будет работать в структуре донецкого клуба.

Шевчук останется в "Шахтере" тренером ФК Шахтер

Левый защитник Вячеслав Шевчук, после чего сообщил о решении завершить карьеру. Об этом футболист сообщил в комментарии телеканалу "Футбол 1".

"Чувствую в себе силы еще играть, у меня есть несколько предложений, но я сразу все отклонил. Хочу закончить на этой высокой ноте в "Шахтере". Для меня большая честь, что я провел в этой команде 13 лет. Готовился к этому, переосмыслил, поэтому моя карьера футболиста заканчивается", - сказал Шевчук.

"Если я хочу стать тренером, нужно много учиться и развиваться. Футбол у меня в крови, "Шахтер" у меня в сердце, поэтому разговаривал с президентом клуба и генеральным директором, чтобы остаться в структуре клуба. Я буду этому рад. Другого пути я не вижу".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что клуб готов дать своему ветерану работу в клубе:

"Мы прощаемся с Вячеславом, как с футболистом, но приветствуем его, как тренера. Надеюсь, в ближайшее время он присоединится к тренерскому штабу академии, потому что ему есть чему научить наших ребят. Считаю, сложно встретить такого профессионала, как Слава".

Стоит отметить, что в последний раз 37-летний Шевчук выходил на поле еще 15 мая против "Зари", после чего перестал попадать в основной состав дончан из-за плохой физической формы и постоянных травм.

Вячеслав Шевчук выступал за "Шахтер" с перерывами с 2000 года. На счету игрока 239 поединков и 4 гола в футболке донецкой команды, а также 20 трофеев. Кроме того, защитник провел 56 матчей за национальную сборную Украины.

Напомним, ранее "Шахтер" покинули нападающие Евгений Селезнев и Эдуардо.