Бразилец Алан Патрик подтвердил, что вернется в "Шахтер"

Донецкий клуб получит усиление из Бразилии.

Алан Патрик получит еще один шанс в "Шахтере" Globo

Руководствоприняло решение вернуть из аренды бразильского полузащитника Алана Патрика, который выступал за "Фламенго". Об этом сообщил сам футболист в комментарии Globo Esporte.

"Возвращение в Украину будет непростым, но я уже знаю, как там адаптироваться. К тому же, возвращаюсь более опытным игроком в расположение "горняков", нежели это было в первый раз. Уверен, что процесс адаптации в "Шахтере" в этот раз будет проще", - сказал игрок.

"Шахтер" купил полузащитника у "Сантоса" за 4 миллиона евро летом 2011 года, но заиграть в составе дончан Алан Патрик не сумел, а с 2013 года 25-летний футболист выступает на правах аренды за бразильские клубы.

В составе "Фламенго" игрок провел в 2016-м году 42 матча и забил 8 голов.

Напомним, ранее нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев перешел в турецкий "Карабюкспор".