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Бразилец Алан Патрик подтвердил, что вернется в "Шахтер"

26 декабря в 14:54

Донецкий клуб получит усиление из Бразилии.

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Алан Патрик получит еще один шанс в "Шахтере"
Globo
Руководство донецкого "Шахтера" приняло решение вернуть из аренды бразильского полузащитника Алана Патрика, который выступал за "Фламенго". Об этом сообщил сам футболист в комментарии Globo Esporte.

"Возвращение в Украину будет непростым, но я уже знаю, как там адаптироваться. К тому же, возвращаюсь более опытным игроком в расположение "горняков", нежели это было в первый раз. Уверен, что процесс адаптации в "Шахтере" в этот раз будет проще", - сказал игрок.

"Шахтер" купил полузащитника у "Сантоса" за 4 миллиона евро летом 2011 года, но заиграть в составе дончан Алан Патрик не сумел, а с 2013 года 25-летний футболист выступает на правах аренды за бразильские клубы.

В составе "Фламенго" игрок провел в 2016-м году 42 матча и забил 8 голов.

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Напомним, ранее нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев перешел в турецкий "Карабюкспор".

По материалам: Globo , Sport Arena ,
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Тэги Шахтер Алан Патрик футбол полузащитник Фламенго
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