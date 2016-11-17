Шевченко в сборной Украины не хочет "выдумывать велосипед"

Главный тренер национальной команды рассказал о том, почему стремится играть в атакующий футбол.

Шевченко провел у руля сборной пять матчей ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какую игру хочет видеть в исполнении национальной команды.

"Рано или поздно мы обязаны были начать прививать такую игру нашей сборной, в противном случае у нас не будет будущего. Действуя только от обороны, выбивая мяч, куда подальше в ожидании своего шанса, ты никогда не сможешь развить индивидуальные качества исполнителей. Мы должны дать им такую возможность, а уже потом обсуждать, готовы ли они к выполнению той или иной задачи.

В конце концов, желание играть именно в такой футбол возникло у нас не на ровном месте. Я смотрю за тем направлением, которое есть в "Шахтере" и в "Динамо", и понимаю, что большинство исполнителей приезжают в сборную именно из этих команд. И если они хотят сегодня играть в созидательный футбол, то какой же смысл нам выдумывать велосипед? Так что моя философия совпадает с тем вектором, который выбран лучшими клубами нашей страны. Мне нравится такой футбол", - сказал Шевченко в интервью газете "Команда".

Напомним, Шевченко стал самым эффективным тренером сборной Украины среди тех, кто возглавлял национальную команду не менее чем в пяти матчах.

В ноябре Украина провела два матча и оба раза побеждала. Подопечные Андрея Шевченко одолели Финляндию (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2018, а также в товарищеской встрече справились с Сербией (2:0).