Шевченко хочет провести сбор национальной команды зимой

Главный тренер национальной сборной хотел бы иметь больше времени для работы с командой.

Шевченко хочет провести контрольные матчи зимой Dynamo.kiev.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что хотел бы провести сбор национальной команды зимой.

"Мне бы хотелось иметь больше времени, чтобы не просто просмотреть игроков, но и поработать с ними в тренировочном процессе. Поэтому недавно я поднял вопрос, чтобы, может быть, в январе или феврале мы собрались и провели тренировки и несколько контрольных матчей. Для того, чтобы ближе познакомиться с другими ребятами - кандидатами в сборную, посмотреть их, чтобы иметь больше информации", - сказал Шевченко в ходе пресс-конференции.

Отметим, что первый матч в 2017 году украинская команда сыграет 24 марта. В рамках квалификации на ЧМ-2018 "желто-синие" встретятся с Хорватией.

Ближайший поединок сборная Украины, напомним, проведет 12 ноября - в Одессе подопечные Шевченко будут принимать Финляндию.