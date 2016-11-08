Шевченко хочет провести сбор национальной команды зимой

Главный тренер национальной сборной хотел бы иметь больше времени для работы с командой.
"Мне бы хотелось иметь больше времени, чтобы не просто просмотреть игроков, но и поработать с ними в тренировочном процессе. Поэтому недавно я поднял вопрос, чтобы, может быть, в январе или феврале мы собрались и провели тренировки и несколько контрольных матчей. Для того, чтобы ближе познакомиться с другими ребятами - кандидатами в сборную, посмотреть их, чтобы иметь больше информации", - сказал Шевченко в ходе пресс-конференции.
Отметим, что первый матч в 2017 году украинская команда сыграет 24 марта. В рамках квалификации на ЧМ-2018 "желто-синие" встретятся с Хорватией.
Ближайший поединок сборная Украины, напомним, проведет 12 ноября - в Одессе подопечные Шевченко будут принимать Финляндию.ZN.UA