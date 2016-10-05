Шевченко устроит ничейный результат матча с Турцией

Наставник сборной Украины прокомментировал предстоящий матч.

Шевченко омолодит состав команды XSport.ua

Завтра, 6 октября, в турецком городе Конья состоится матч квалификации ЧМ-2018

Наставник украинской сборной Андрей Шевченко на пресс-конференции подчеркнул опыт наставника турков Фатиха Терима:

"С большим уважением отношусь к Териму, он был моим наставником в "Милане". Последние 20 лет успехи турецкого футбола связаны с ним. Я хорошо знаю специфику работы Терима, она никогда не меняется. Это всегда агрессивный атакующий футбол. Слова Терима о том, что я стану хорошим тренером, это аванс для меня. Я пошел на этот путь, и надеюсь достичь успеха".

Также Шевченко подчеркнул, что ничья будет успешным результатом:

"В сборной Украины идет омоложение команды. Будет много интересных тактических моментов, ведь обе команды обновляются и пытаются двигаться вперед. Если будет хорошая игра и будет победа - мы будем довольны, если будет хорошая игра и будет одно очко - мы будем удовлетворены".

Напомним, букмекеры считают украинцев аутсайдерами этого матча. На победу подопечных Андрея Шевченко можно поставить с коэффициентом 3,65, тогда как на успех хозяев поля - 2,26. Коэффициент 3,10 аналитики дают на то, что противостояние завершится вничью.