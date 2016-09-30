Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи с Турцией и Косово

В команде нашлось место двум дебютантам.
Впервые вызов получил 18-летний полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который в последних матчах регулярно выходит на поле, а также забил гол в ворота "Бешикташа" в Лиге чемпионов.
Еще один дебютант - вратарь луганской "Зари" Алексей Шевченко, который является основным футболистом команды Юрия Вернидуба и пропустил всего 9 мячей в 11 матчах текущего сезона.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Малага", Испания), Алексей Шевченко ("Заря")
Защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко (все - "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Заря")
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Иван Петряк ("Заря"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Ротань ("Днепр")
Форварды: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Денис Баланюк ("Днепр")
Напомним, сборная Украины сыграет с Турцией и Косово 6 и 9 октября соответственно.ФФУ