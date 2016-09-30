Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи с Турцией и Косово

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

В команде нашлось место двум дебютантам.

Цыганков впервые вызван в главную команду страны ФК Динамо

Тренерский штаб сборной Украины во главе согласил состав команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против сборных Турции и Косово.

Впервые вызов получил 18-летний полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который в последних матчах регулярно выходит на поле, а также забил гол в ворота "Бешикташа" в Лиге чемпионов.

Еще один дебютант - вратарь луганской "Зари" Алексей Шевченко, который является основным футболистом команды Юрия Вернидуба и пропустил всего 9 мячей в 11 матчах текущего сезона.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Малага", Испания), Алексей Шевченко ("Заря")

Защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко (все - "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Заря")

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Иван Петряк ("Заря"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Ротань ("Днепр")

Форварды: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Денис Баланюк ("Днепр")

Напомним, сборная Украины сыграет с Турцией и Косово 6 и 9 октября соответственно.