Шевченко похвалил сборную Косово и назвал победу Украины "очень важной"

Главный тренер сборной Украины прокомментировал успешный результат в матче квалификации.

Шевченко не хотел рисковать с составом ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлением от победы над сборной Косово, которая стала для него первой у руля главного тренера национальной команды.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить ту тысячу наших болельщиков, которые приехали сюда и поддержали нас, а также те миллионы украинских фанов, которые переживали за сборную Украину у телевизоров. Мы чувствовали эту поддержку и благодарны за неё нашим болельщикам.

С точки зрения турнирной ситуации, это очень важная победа для нас. Если бы мы сегодня не победили, то очень далеко отдалились бы от наших конкурентов. Говорил до матча, что самым главным для нас в этом поединке являлось завоевание трех очков.

Хотел бы сделать комплимент сборной Косово - за отдачу, стремление. Видел в игроках этой команды желание играть за свою сборную. Как бы тяжело ни складывалась игра, они до конца работали. Во втором тайме был небольшой отрезок матча, когда наша команда подустала. Соперник вынудил нас немного растерять концентрацию и был близок к тому, чтобы сравнять счет.

Тяжелая игра для нас вышла. Прежде всего, по той причине, что ребята потратили много сил в матче с Турцией. Во втором тайме мы на три-пять минут потеряли контроль над игрой, и сборная Косово создала ряд моментов. Связываю это с усталостью футболистов. В матче с Турцией мы показали довольно неплохой футбол. При этом мы только начинаем путь построения новой команды, и сыгранность для нас очень важна. Поэтому рисковать с составом я не хотел", - сказал Шевченко.

Также главный тренер сборной прокомментировал удачные замены: "По ходу игры мои помощники правильно мне подсказывали, поэтому удалось принять правильные решения относительно замен. Что касается замены Ротаня, то мы видели, что команда немного подустала и это отражалось на нашей игре в середине поля. Поэтому мы выпустили опытного игрока. Знаем качества Ротаня, он может связать фланги и играет без потерь в середине поля. Ну и, конечно, нельзя не отметить его результативный удар. Он забил не один, а два мяча, но один не засчитали.

Что касается Караваева, то в случае ничейного или негативного счета на табло, мы подумали бы о Петряке. Но мы выигрывали, а Караваев может одинаково эффективно отдать пас и вперед, и назад. Поэтому решили использовать его".

Напомним, Украина обыграла Косово со счетом 3:0. После трех матчей квалификации украинская сборная набрала 5 очков.