Шевченко считает, что "помочь Коноплянке может только он сам"

Главный тренер сборной Украины прокомментировал проблемы Коноплянки с игровой практикой.
"Коноплянка переживает неприятный период клубной жизни. Это никогда не идет на пользу, если ты стремишься играть, а тренер тебя не ставит. Тогда ты вынужден искать возможности играть в аренде. Помочь Жене может только он сам. Трудности нужно пережить и перебороть, иначе они возьмут над тобой верх.
Оправдан ли его переход в "Шальке"? Я рад любой возможности, которая дает игрокам сборной игровую практику. Играть лучше, чем сидеть", - подчеркнул Шевченко.
Напомним, Коноплянка в летнее межсезонье перешел из "Севильи" в "Шальке", однако пока не завоевал в немецком клубе место в основном составе.Sport Arena