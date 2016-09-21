Шевченко считает, что "помочь Коноплянке может только он сам"

Главный тренер сборной Украины прокомментировал проблемы Коноплянки с игровой практикой.

Коноплянка ушел в "Шальке" twitter.com/s04

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко считает, что помочь Евгению Коноплянке стать игроком основы в своем клубе может только он сам.

"Коноплянка переживает неприятный период клубной жизни. Это никогда не идет на пользу, если ты стремишься играть, а тренер тебя не ставит. Тогда ты вынужден искать возможности играть в аренде. Помочь Жене может только он сам. Трудности нужно пережить и перебороть, иначе они возьмут над тобой верх.

Оправдан ли его переход в "Шальке"? Я рад любой возможности, которая дает игрокам сборной игровую практику. Играть лучше, чем сидеть", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, Коноплянка в летнее межсезонье перешел из "Севильи" в "Шальке", однако пока не завоевал в немецком клубе место в основном составе.