Шевченко огласил состав сборной на ближайшие матчи

К поединкам против Финляндии и Сербии будут готовиться 24 футболиста.

Шевченко не вызвал Коваленко и Хачериди Dynamo.kiev.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, которые вызваны в национальную команду на матчи против финской и сербской сборных.

Шевченко вызвал 24 игрока, среди которых один дебютант - форвард "Динамо" Артем Беседин. В то же время по сравнению с прошлым сбором вызов в сборную не получили "горняк" Виктор Коваленко, динамовцы Евгений Хачериди и Сергей Рыбалка, а также нападающий "Днепра" Денис Баланюк. Состав легионеров сборной остался прежним.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Малага", Испания), Алексей Шевченко ("Заря")



Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Заря"), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия)



Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев (оба - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк, Александр Караваев (оба - "Заря"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция)



Нападающие: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Артем Беседин ("Динамо") Читайте также: Шевченко в сборной Украины строит "команду на будущее"

Напомним, против Финляндии Украина сыграет 12 ноября в рамках отбора на чемпионат мира. А 15 ноября украинцы проведут товарищеский матч против Сербии.