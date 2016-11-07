Шевченко огласил состав сборной на ближайшие матчи

К поединкам против Финляндии и Сербии будут готовиться 24 футболиста.
Шевченко вызвал 24 игрока, среди которых один дебютант - форвард "Динамо" Артем Беседин. В то же время по сравнению с прошлым сбором вызов в сборную не получили "горняк" Виктор Коваленко, динамовцы Евгений Хачериди и Сергей Рыбалка, а также нападающий "Днепра" Денис Баланюк. Состав легионеров сборной остался прежним.
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Малага", Испания), Алексей Шевченко ("Заря")
Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Заря"), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия)
Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев (оба - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк, Александр Караваев (оба - "Заря"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция)
Нападающие: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Артем Беседин ("Динамо")
Напомним, против Финляндии Украина сыграет 12 ноября в рамках отбора на чемпионат мира. А 15 ноября украинцы проведут товарищеский матч против Сербии.ФФУ