Рианчо объяснил, почему Хачериди и Гармаш не играли за сборную

Испанский специалист считает, что у украинской сборной есть большой потенциал.

Рианчо назвал Ордеца "суперпрофессионалом" footboom.com

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо прокомментировал игру команды, а также рассказал о том, почему в последних матчах играл Иван Ордец, но не играли Денис Гармаш и Евгений Хачериди.

"У меня нет конфликта ни с Хачериди, ни с Гармашем, я могу пригласить их на ужин в ресторан. Но играть должны лучшие. Я говорил, что у Хачериди есть потенциал играть в топ-командах. Если у футболиста потенциал 10, а он использует его только на 6, то это вина лишь игрока.

Почему играл Ордец? Потому что Рауль - папа Ордеца, потому что Шева - папа Ордеца? Потому что Ордец - топ-игрок, он фантастический футболист, он суперпрофессионал, у него суперконцентрация, он работает каждый день. Он молодой игрок, но играет как опытный", - сказал Рианчо в интервью программе "Профутбол".

"У Украины есть очень большой потенциал, я видел много матчей молодежных команд. Нужно время и терпение, чтобы эти игроки прогрессировали. Кто сказал, что у нас нет таких футболистов, как в Испании, как Иньеста, Бускетс, Рамос или Альба? Два года назад "Шахтер" играл в финале Юношеской лиги УЕФА, в прошлом году "Динамо" вышло из группы ЛЧ, где было "Челси" и "Порту". У Украины есть большой потенциал, его надо использовать. Здесь есть хорошие игроки, сильные индивидуально, но они пока не думают как команда.

Наша модель игры - владеть мячом. У нас для этого есть сильные игроки. У Шевченко атакующая ментальность. Два месяца назад Украина играла без мяча. Игроки не хотели мяч, хотели только контратаковать. Сейчас Шева хочет контролировать мяч.

Мы должны использовать лучшее из того, что делают Фонсека в "Шахтере" и Ребров в "Динамо". В прошлом матче сборная играла с семью футболистами "Шахтера", если считать Соболя. Та же история была у Испании, которая выиграла чемпионат мира с семью игроками "Барселоны" или Германия с 6 игроками "Баварии". Тренер использует футболистов с лучшей динамикой, сейчас она лучшая у футболистов "Шахтера". Шевченко - умный человек, он понимает, какие игроки играют лучше всех. Сейчас это игроки "Шахтера". Так делают все тренеры мира", - подчеркнул Рианчо.

Напомним, в предыдущих двух матчах отбора на ЧМ-2018 сборная Украины набрала 4 очка, сыграв вничью с Турцией (2:2) и обыграв Косово (3:0).