"Шальке" может отказаться от опции выкупа Коноплянки – СМИ

Немецкий клуб испытывает финансовые трудности.

Коноплянка перешел в "Шальке" летом прошлого года на правах аренды twitter.com/s04

"Шальке" может не выкупить контракту "Севильи" из-за финансовых проблем, сообщает Bild.

Сумма выкупа в 12,5 млн евро может вынудить руководство немецкого клуба отказаться от соответствующей опции в арендном соглашении украинца.

Альтернативой называется хавбек "Вольфсбурга" Даниэль Калиджури, который может перейти в "Шальке" летом свободным агентом, если не продлит истекающий контракт с нынешним клубом.

Напомним, Коноплянка перешел в "Шальке" летом прошлого года на правах аренды из "Севильи". В текущем сезоне на счету 27-летнего воспитанника "Днепра" 18 матчей за "Кобальтовых" во всех турнирах, в которых отличился шестью забитыми голами и двумя голевыми передачами.

Отметим, что при переходе Коноплянки "Севилья" сообщала, что "Шальке" арендует украинца с обязательным правом выкупа.

Ранее Коноплянка забил за "Шальке" в товарищеском матче против "Остенде".