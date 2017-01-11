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Коноплянка забил за "Шальке" в товарищеском матче против "Остенде"

11 января в 10:50

Украинский футболист продолжает отмечаться результативными действиями за немецкий клуб.

Коноплянка Шальке
Коноплянка появился на поле в перерыве матча
twitter.com/s04
Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка забил в товарищеском матче против "Остенде" (2:1). Коноплянка вышел на замену в перерыве.

Украинец в первой же атаке забил гол: после навеса Колашинаца Учида на дальней штанге сбросил мяч на Коноплянку, который классным ударом в падении сделал счёт 2:1, тем самым установив окончательный результат поединка. 

Напомним, Коноплянка перешел в "Шальке" летом прошлого года на правах аренды из "Севильи". В текущем сезоне на счету 27-летнего воспитанника "Днепра" 18 матчей за "Кобальтовых" во всех турнирах, в которых отличился шестью забитыми голами и двумя голевыми передачами.

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Ранее Коноплянка забил свой первый гол за "Шальке" - в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против российского "Краснодара".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Коноплянка Шальке футбол
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