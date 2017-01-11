Коноплянка забил за "Шальке" в товарищеском матче против "Остенде"

Украинский футболист продолжает отмечаться результативными действиями за немецкий клуб.

Коноплянка появился на поле в перерыве матча twitter.com/s04

Полузащитник "Шальке"забил в товарищеском матче против "Остенде" (2:1). Коноплянка вышел на замену в перерыве.

Украинец в первой же атаке забил гол: после навеса Колашинаца Учида на дальней штанге сбросил мяч на Коноплянку, который классным ударом в падении сделал счёт 2:1, тем самым установив окончательный результат поединка.

Напомним, Коноплянка перешел в "Шальке" летом прошлого года на правах аренды из "Севильи". В текущем сезоне на счету 27-летнего воспитанника "Днепра" 18 матчей за "Кобальтовых" во всех турнирах, в которых отличился шестью забитыми голами и двумя голевыми передачами.

Ранее Коноплянка забил свой первый гол за "Шальке" - в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против российского "Краснодара".