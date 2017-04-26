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"Шахтер" стал вторым финалистом Кубка Украины

26 апреля в 22:02

"Горняки" обыграли "Днепр".

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"Шахтер" одержал минимальную победу
ФК Шахтер
В матче 1/2 финала Кубка Украины "Шахтер" дома обыграл "Днепр" со счетом – 1:0.

Матч в Харькове начался в спокойном темпе. Дончане контролировали ход игры, однако до моментов дело не доходило. В целом, первый тайм "оранжево-черные" провели слабо.

После перерыва команда Фонсеки взвинтила темп, и сразу стали возникать опасные ситуации у ворот "Днепра. Гости умело отбивались, но на 68-й минуте Марлос, Патрик и Тайсон провели образцовую атаку, которая завершилась точным ударом последнего.

После пропущенного мяча днепряне попытались отыграться, но удар Когута попал прямо в руки Никиты Шевченко.

"Шахтер" - "Днепр" - 1:0

Гол: Тайсон, 68

"Шахтер": Шевченко, Бланко Лещук, Азеведо, Кривцов, Патрик (Зубков, 87), Тайсон (Степаненко, 78), Ордец, Малышев, Марлос, Дентиньо (Бернард, 60), Бутко

"Днепр": Лунин, Лопыренок, Сваток, Нагиев, Ротань (Вакулко, 50), Чеберко (Когут, 64), Довбык (Лунёв, 74), Кочергин, Полевой, Адамюк, Влад

Напомним, обладателем Кубка Украины сезона 2015/2016 стал донецкий "Шахтер". Финал нынешнего розыгрыша состоится 17 мая в Харькове.

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Ранее первым финалистом стало киевское "Динамо", которое разгромило "Николаев" со счетом 4:0.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Днепр Шахтер футбол
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